Restaurante Escola Cacique Chá reformula cardápio e moderniza atendimento

Visando cumprir o principal objetivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe, que é qualificar profissionais para o mercado de trabalho, o cardápio, tendência de mercado, foi reformulado e o atendimento no Restaurante Escola Bistrô Cacique Chá foi modernizado.

“Com a mudança conseguimos capacitar melhor os alunos do curso de garçom, desde a montagem dos pratos até o atendimento no salão. Eles aprendem sobre postura, como servir comidas e bebidas, como oferecer o que tem no restaurante e tirar dúvidas. Com isso, o Senac estará formando profissionais com excelência, que é o principal objetivo da instituição”, explica José Alberto Correia de Oliveira, gerente do Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá.

O restaurante adotou os pratos de pista, uma tendência em São Paulo, que são pratos fast food. O cliente pode escolher entre massa e saladas. Foram adicionados ainda ao novo cardápio, pratos kids, fit e veganos.

“Esses pratos já estão prontos e é só o cliente chegar e escolher, que será servido de imediato. São massas, pratos fit acompanhados de uma proteína e um vegano a cada dia. A cada semana temos também a sugestão do chef, que são dois pratos por dia, um selecionado por semana e outro diariamente, que ficam prontos em 25 minutos”, informa José Alberto.

Para os clientes que escolherem os serviços à la carte, cujo preparo demora em torno de 40 minutos, o restaurante disponibiliza uma entrada.

“A cada dia temos um caldinho ou entradas que os clientes podem desfrutar gratuitamente enquanto esperam que seus pedidos fiquem prontos. Cada detalhe da reformulação do cardápio foi pensado para qualificar ao máximo os alunos do Senac e assim aumentar as chances de empregabilidade”, frisa.

Cacique Chá

Localizado num prédio histórico da Praça Olímpio Campos, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá abriga um belíssimo memorial do artista plástico Jenner Augusto. A unidade de aprendizagem do Senac funciona de segunda a sábado, das 12h às 15h, e possui ainda um salão que pode ser reservado para almoço de negócios, através do telefone 3022-6155.

“Como o restaurante abriga um memorial, as escolas podem agendar visitas gratuitas de alunos ao acervo, para o horário das 9h às 11h, de segunda à sexta. Visitas de excursões de turistas também podem ser agendadas através do mesmo telefone”.

Senac/SE