Alunos do curso de estilista do Senac/SE lançam coleção inspirada nas raízes sergipanas

Para os 14 alunos do curso de estilista do Senac/SE, a conclusão da trilha formativa será marcada pelo lançamento de uma coleção inspirada nas raízes sergipanas. Talentos ainda revelados em sala de aula, os futuros estilistas elaboraram a coleção ‘Origens’. Em cada uma das 36 peças, a impressão única de personalidade, da concepção da ideia, cores, tecidos, modelagem e editorial.

Um dos criadores da coleção, o aluno João Damous, ressaltou que é olhando para dentro que o futuro acontece.

“Foi olhando para essa perspectiva que a turma, com a orientação da professora Karinne, criou e desenvolveu a coleção Origens. Para além do forró, mostramos que Sergipe é um Estado com muitos talentos. A coleção traz roupas autorais que contam a história da resistência, com destaque para as festividades sergipanas, como também nomes da música e da arte local”.

A sagacidade de fazer o editorial dentro de um local de criação e produção de moda, mostra que Sergipe está no mesmo nível de competitividade do mercado de moda nacional.

“Nós fizemos desde a criação, a modelagem, a parte de costura, o editorial. Ficamos bastante felizes, porque conseguimos fazer peças belíssimas, que revelam a nossa identidade, a nossa sergipanidade, além de tudo que o curso de estilista nos proporcionou aprender. O resultado nos dá confiança de seguirmos adiante no mercado da moda, como estilistas”, afirmou a aluna Yasmim Padilha.

Para a instrutora de moda Karinne Sá, cada peça produzida traz um olhar autoral único dos futuros estilistas sergipanos sobre as raízes de cada um.

“Foi realmente um trabalho impecável, resultado do trabalho em equipe, cada um dando a sua contribuição e respeitando a diversidade e a opinião uns dos outros. A personalidade e a autenticidade estão reveladas nas peças da coleção Origens”, concluiu a instrutora de moda, Karinne Sá.

Senac/SE