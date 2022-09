Rebeca Andrade marca presença nos Jogos da Juventude, em Aracaju

A campeã olímpica Rebeca Andrade, duas vezes medalhista em Tóquio 2020, é Embaixadora dos Jogos da Juventude Aracaju 2022. Ela marcou presença no evento nesta quinta-feira (8), no ginásio Constâncio Vieira, para acompanhar a estreia da ginástica artística na competição.

Como não poderia deixar de ser, a atleta chamou a atenção de público e atletas. Paciente, ela conversou com as diversas competidoras que se extasiaram com sua presença. “É muito legal ver as meninas aqui competindo e evoluindo. Elas são nosso futuro, né? Mas eu ainda sou muito nova para ser inspiração de alguém, gente!”, brincou Rebeca.

Ela própria se lembrou de quando começou no esporte e o que sentiu ao ver de perto sua heroína. “Deve ser a mesma sensação que eu tive quando conheci a Dai (a ginasta Daiane dos Santos). Algo que você não acha que está ao seu alcance”, descreveu.

Sophia Martins, ginasta do Rio Grande do Norte, se aproximou de Rebeca em lágrimas. Conseguiu uma foto, um carinho e continuou atordoada. “Foi incrível! Sou muito fã dela. Ela é perfeita, a melhor atleta do mundo. Essa mulher é maravilhosa”, vibrou Sophia. Mas sobre o que ela poderia ter conversado com seu maior exemplo. “Nada. Eu simplesmente não consegui falar nada naquela hora”, lamentou a jovem.

Mas como a campeã olímpica se demorou no contato com os fãs, Sophia teve uma segunda chance. “Rebeca, eu queria saber como você faz para se concentrar antes das suas provas para ter um desempenho tão bom”, perguntou a atleta.

E Rebeca explicou. “Respiro fundo, porque sei o que fiz nos treinamentos. Tento fazer algo que acalme. Pode ser ouvir uma música, meditar um pouco. O importante é você saber o que fez no treino e manter a calma”, orientou a embaixadora dourada.

Rebeca estava tão feliz quanto as meninas e ciente de que sua passagem pela ginástica artística dos Jogos da Juventude Aracaju 2022 pode render frutos bem maiores que um autógrafo ou uma foto.

“É importante porque elas se espelham em você”, disse a campeã, que completou: “E precisam ver sua melhor versão. Não importam as dores do treinamento, tudo acaba bem. E também eu acho muito mais tranquilo estar aqui do que no papel de atleta, competindo”, brincou Rebeca.

