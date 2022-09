Flamengo e Athletico-PR se encontram pela terceira vez na história em uma final de campeonato; veja quem leva a melhor

Times decidem título da Libertadores, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador

Flamengo e Athletico-PR farão a grande final da Libertadores de 2022, em jogo único, no dia 29 de outubro, na cidade de Guayaquil, no Equador. Mas essa não será a primeira vez que as equipes se encontram em uma decisão de campeonato – pelo contrário, ambas já duelaram por taça em outras duas oportunidades. Além disso, foram ao todo sete confrontos eliminatórias entre os clubes desde os últimos nove anos.

Nos dois embates que definiram troféus para os times, um deles aconteceu justamente em 2013, na Copa do Brasil. À época, houve empate em 1 a 1 na ida, disputada na Vila Capanema, em Curitiba, já que a Arena da Baixada se encontrava em obras para a Copa do Mundo de 2014, e na volta, os cariocas derrotaram os paranaenses por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Elias e Hernane, sagrando-se campeões.

Na final mais recente, outra conquista da equipe da Gávea, desta vez, na Supercopa do Brasil de 2020, quando os vencedores do Campeonato Brasileiro e do Copa do Brasil de 2019 mediram forças em partida única, no Mané Garrincha, em Brasília. O português Jorge Jesus dirigia o Flamengo e levou a melhor no duelo com o próprio Dorival Júnior, comandante naquele momento do Athletico-PR.

Fase de grupos

Além disso, o Rubro-Negro do Rio e o Furacão também se esbarraram na fase de grupos da Libertadores de 2017. Naquela temporada, no turno do Grupo 4, o Fla bateu os adversários por 2 a 1, no Maracanã. Porém, no returno, os curitibanos devolveram o mesmo placar, na Arena da Baixada. No fim das contas, os cariocas terminaram em terceiro lugar e eliminados da competição.