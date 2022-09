Tropeçou! Flamengo domina, mas peca nas finalizações e fica apenas no empate com o Goiás no Brasileiro

Rubro-Negro fica mais longe de alcançar o líder Palmeiras na tabela de classificação

Mais um tropeço no Campeonato Brasileiro! Apesar da alta quantidade de arremates a gol, o Flamengo não aproveitou as possibilidades de marcar, empatou em 1 a 1 com o Goiás, na noite deste domingo (11), no Estádio da Serrinha, pela 26ª rodada da Série A, e se vê ainda mais longe de alcançar o líder Palmeiras na tabela. Diego e Matheus França balançaram a rede. O time da Gávea agora caiu para a terceira posição, com 45 pontos, e está a nove do Verdão. O Internacional ocupa a vice-liderança e o Fluminense aparece em quarto no G-4.