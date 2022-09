PSG: Senac/SE realiza entrega de certificados para alunos de curso profissionalizante em Nossa Senhora do Socorro

Nesta segunda-feira, 19, o Senac Sergipe realizou a entrega de 75 certificados de cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em Nossa Senhora de Socorro, na Grande Aracaju. A parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Trabalho, contemplou quatro turmas de informática básica.

“São oportunidades únicas para quem quer aprender, crescer profissionalmente e melhorar o currículo”, afirmou a agente de limpeza, Bárbara dos Santos.

“Estava há 15 anos parada em casa e foi muito bom voltar a estudar a aprender. Foi um recomeço e pretendo aproveitar outros cursos que surgirem”, completou a aluna Sueli de Melo.

Para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, novos conhecimentos fazem toda diferença.

“Curso de informática básica é bastante solicitado na hora de procurar um emprego”, declarou Guilherme Santos Veríssimo.

Para o instrutor do curso, Carlos Menezes, especializado em Tecnologia da informação, a dedicação dos alunos foi fundamental para o índice de sucesso das turmas.

“Os alunos foram bastante proativos e não desistiram mesmo em dias de chuva ou por morarem distante do local do curso”, enaltece.

De acordo com a secretária do Trabalho do município, Mônica Alves Menezes, cerca de 60 alunos foram inseridos no mercado de trabalho, assim que concluíram o curso. “Já iniciamos as tratativas para ofertarmos novos cursos para a população de Socorro”.

“Novas parcerias vão ser implementadas com o município e em breve estaremos oferecendo novos cursos, inclusive em outras áreas, através do PSG”, confirmou o gerente de Unidade Móvel, Edson de Araújo.

“Com foco no mercado de trabalho, a prefeitura tem uma preocupação com a qualificação da população deste município que é a que mais cresce no Estado. Nesse sentido, essa parceria com o Senac, é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida de quem reside em Socorro”, destacou o secretário de Governo, Renato Nogueira.

O Diretor Regional do Senac, Marcos Sales, destacou a importância desse trabalho para a conquista de vaga e crescimento no mercado de trabalho.

“Essa é uma ação que o nosso atual presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, deu continuidade. Estamos não só entregando certificados, mas confirmando a importância do trabalho desenvolvido pelo Senac, pois a maioria dos participantes já conseguiu emprego. Esse é resultado do empenho do Senac na profissionalização e de tirar esses jovens da falta de perspectiva de trabalho”, concluiu.

Ascom Senac/SE