Olimpíada de História abre inscrições para público em geral; veja como participar

A II Olimpíada Brasileira em História do Brasil Aberta para Todos (ONHB-A) está com inscrições abertas até dia 14 de outubro. A edição é online e aberta ao público em geral com idade acima de 12 anos.

O objetivo é ampliar o alcance do projeto aos interessados nos conteúdos oferecidos na versão original da olimpíada, que apresenta questões interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, entre outros.

Neste ano, uma das novidades será a oferta de mais de 400 bolsas de iniciação científica júnior a estudantes de escolas públicas, que alcançarem os melhores desempenhos na prova. As bolsas, oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), são de R$100,00 mensais e têm duração de até um ano.

Entre as quatro modalidades concorridas, os interessados podem participar da categoria individual ou convidar amigos e familiares para formar grupo com duas a seis pessoas. Já as opções “escolar privada” e “escolar pública” são destinadas a grupos formados por um professor e três estudantes dos ensinos fundamental (7º, 8º ou 9º anos) e médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição deve ser feita no site da olimpíada.

Prova e fases

A ONHB-A prevê três fases com cinco questões de múltipla escolha e uma tarefa. A quarta etapa conta com uma tarefa principal. Cada fase tem duração de uma semana cada, período que pode ser usado pelos participantes para pesquisa em livros e internet, debate com colegas e busca por referências bibliográficas.

A ONHB-A é eliminatória e prevê a entrega de medalhas virtuais, sendo 35 de ouro, 55 de prata e 75 de bronze, por modalidade. A prova será aplicada no período de 17 de outubro a 12 de novembro.

Clique aqui para conferir o edital completo.