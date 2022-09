Municípios sergipanos contratam 21 jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Os municípios de Arauá, Estância, Neópolis e Porto da Folha, no total, contrataram 21 adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou risco social como aprendizes. O objetivo é garantir qualificação profissional e acesso aos estudos, além de um trabalho digno e protegido.

Apenas em Estância, no início deste mês, foram contratados 15 adolescentes. As contratações são realizadas por meio de entidades formadoras, à exemplo do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e garantem que adolescentes entre 14 e 18 anos, podendo se estender até 24 anos, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou risco social, tenham seus direitos resguardados enquanto trabalhadores em formação profissional. Aos aprendizes é garantido o recebimento de salário-mínimo hora, férias remuneradas, jornada de trabalho máxima de 4 horas e FGTS.

A previsão é de que novas contratações aconteçam também em outros municípios sergipanos que sancionaram leis referentes à aprendizagem profissional. Outros quatro municípios estão em processo de contratação, com estimativa de empregar mais 31 adolescentes aprendizes. Os municípios de Areia Branca, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória já haviam informado a contratação de adolescentes, totalizando 47 aprendizes nos três municípios.

Entenda

Durante maio e junho de 2021 o MPT-SE, o MPSE, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente (Fepeti-SE) e diversas entidades formadoras em aprendizagem, realizaram uma série de audiências públicas com o Estado de Sergipe e os 75 municípios sergipanos. As audiências visavam dialogar sobre a implementação da aprendizagem na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. O resultado foi a aprovação e sanção de leis que autorizaram a contratação de aprendizes por diversos municípios sergipanos e pelo Estado de Sergipe.

