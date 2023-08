Protestos do lado de fora marcam comemoração do aniversário de Gabigol

Polícia Militar precisou para agir e conter membros de organizadas do Flamengo presentes em evento no Itanhangá

A celebração dos 27 anos de idade do Gabigol foi ofuscada por uma manifestação de alguns torcedores do Flamengo na noite desta terça-feira. Um protesto, inicialmente pacífico, foi realizado no lado externo de uma casa de festas, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em determinado momento, os ânimos ficaram mais aflorados e policiais militares precisaram agir com bala de borracha para desperçar os presentes.