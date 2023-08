Confiança vence o Paysandu mas não avança para a próxima fase da Série C

Os torcedores do Confiança chegaram cedo na Arena Batistão, em Aracaju, no último sábado, 26 de agosto. Muito esperançosos mas ansiosos também em busca da vitória em cima do Paysandu em partida válida pela última etapa classificatória da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

O Dragão do Bairro Industrial entrou em campo com muita vontade de vencer o jogo da TERCEIRONA e fez bonito. Derrotou o Paysandu por 1×0. O Confiança fez o dever de casa e venceu o adversário, subiu na tabela para 28 pontos e bateu na trave. Para entrar no G-8 era necessário que o São José-RS fosse derrotado em Minas Gerais pelo Pouso Alegre mas o time do Rio Grande do Sul venceu e garantiu a sua vaga para a próxima etapa da Série C e o Confiança encerrou o calendário das atividades de 2023.

Por Redação A8 SE