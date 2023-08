CORINTHIANS VENCE O ESTUDIANTES NOS PÊNALTIS E AVANÇA PARA AS SEMIFINAIS DA COPA SUL-AMERICANA

Goleiro e capitão vence sua 13ª disputa de penalidades pelo Timão

Quem tem Cássio sabe que uma disputa de pênaltis não é tão loteria assim. O Corinthians tem, e está na semifinal da Copa Sul-Americana, superando o Estudiantes fora de casa, nesta terça-feira (29).

Além do goleiro, o Timão pôde contar também com a trave, que evitou diversos gols no tempo normal, além de parar duas cobranças de pênaltis do argentino. Cássio defendeu a de Rollheiser, seu 32º pênalti defendido pelo Corinthians.

No tempo normal, o Estudiantes venceu por 1 a 0, devolvendo o placar do jogo de ida, na Neo Química Arena. O gol foi marcado por Mauro Mendez, com menos de um minuto de bola rolando.

Foi um massacre do time argentino, que finalizou 28 vezes na partida, 11 delas no gol de Cássio. Já o Corinthians acertou apenas um chute no gol de Andujar, mas conseguiu levar a decisão para os pênaltis.

E, com uma defesa de Cássio e duas cobranças na trave, o Corinthians venceu sua 13ª disputa de pênaltis em 19 que o goleiro disputou pelo clube.

Agora, o time paulista espera a definição do confronto entre Fortaleza e América-MG. O tricolor cearense tem grande vantagem, já que ganhou por 3 a 1 a partida de ida, em Belo Horizonte, e decide em casa.

Luccas Oliveirada CNN