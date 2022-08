Projeto Salve realiza capacitação para identificar e agir em caso de parada cardiorrespiratória

Depois de dois anos consecutivos suspensa, por conta da pandemia, a ação que marca o Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar, em Aracaju, está de volta.

No sábado, 20 de agosto, das 10h às 22h, no Shopping Jardins, os voluntários do Projeto Salve, ensinarão a identificar e agir em situação de parada cardiorrespiratória (PCR). O evento é gratuito e podem participar pessoas de todas as idades, inclusive crianças a partir de 6 anos.

“O mal súbito é uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo. Para cada minuto em que a vítima deixa de receber a ressuscitação cardiopulmonar, ela perde 10% de chance de sobrevida”, ressalta Ronei Barbosa, enfermeiro do Núcleo Estadual de Educação Permanente em Saúde da SES e coordenador do Projeto Salve.

O Projeto Salve, idealizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Corpo de Bombeiros, Sociedade Médica de Sergipe (Somese) e Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest), foi criado em 2016 e já capacitou cerca de 5 mil pessoas em Sergipe.

“As pessoas que participarem do treinamento poderão praticar os procedimentos de reanimação em manequins e manusear o desfibrilador externo automático (DEA), aparelho de extrema importância para melhorar o índice de sobrevivência das vítimas que sofrem a PCR”, pontua o coordenador.

O Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar é um evento nacional, idealizado em 2014, por uma liga de acadêmicos do Estado do Maranhão. Na última edição, que aconteceu em 2019, cerca de 10 mil pessoas foram capacitadas em todo Brasil.

Amália Roeder

Ascom Projeto Salve