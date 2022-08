Chaves PIX superam a quantidade de habitantes no Brasil

O número de chaves PIX registradas no Brasil chegou a 478,3 milhões no mês de julho, ultrapassando o dobro da população do país, que hoje totaliza 214,9 milhões de habitantes.

Segundo dados do Banco Central (BC), as transações via PIX somaram 889 bilhões de reais apenas no mês de maio deste ano, com valor médio de R$ 461.

De acordo com a Pesquisa de Tecnologia Bancária 2022 da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as transações financeiras feitas de forma remota com o uso de um dispositivo móvel, como tablet e smartphone, vem ganhando cada vez mais espaço. O estudo concluiu que sete em cada dez movimentações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Entre o total de movimentações, 56% são de celular, 14% de internet e 16% de pontos de venda no comércio.