Para celebrar os 16 anos da Lei Maria da Penha, reforçar o enfrentamento da violência contra as mulheres e aderindo ao Agosto Lilás, o Sindicato da Habitação de Sergipe (Secovi Assindcon/SE) realiza o ‘Dialogando com Elas e por Elas!’. Evento é parte integrante da Campanha ‘Todos por Elas!’, tem o apoio do Tribunal de Justiça de Sergipe (Coordenadoria da Mulher) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe.

O encontro acontece nesta sexta-feira, 19, de 8h às 12h, na Sala do Plenário da OAB/SE, localizada à avenida Ivo do Prado, 1.072, bairro São José.

Na oportunidade será entregue a Carta de Compromisso para representantes dos candidatos ao governo do Estado solicitando, em caráter de urgência, da criação da Secretaria da Mulher e Comunidade LGBTQIAPN+ e ainda, Homenagem do Advogado.

Confira a programação:

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura / Composição da Mesa

8h40 – Campanha Sinal Vermelho contra a violência

Palestrante: Dra. Rosa Geane Nascimento (Comissão da Mulher do TJ-SE)

9h – Entrega da CARTA DE COMPROMISSO para representantes dos candidatos ao governo do Estado solicitando a criação da Secretaria da Mulher e Comunidade LGBTQIAPN+

9h15 – Lei Maria da Penha, 16 anos de conquistas e avanços!

Palestrantes: Dra. Flávia Elaine Santana Santos (Comissão da Mulher da OAB/SE)

10h – “DIALOGANDO COM ELAS E POR ELAS!”

Mediadores: Erenita Sousa (Vice-Presidente de Novas Tendências e Comportamento Humano do Secovi Assindcon/SE)

Gilmar Antonio (fundador do Secovi Assindcon/SE)

Convidados: Diversas celebridades sergipanas

11h30 – Homenagem aos advogados

Danniel Alves Costa (Presidente da OAB/SE)

Leticia Esteves da Costa Mothe Barreto (Vice-Presidente da OAB/SE)

Roseline Rabelo de Jesus Morais (Pres. das Comissões da OAB/SE)

Érica Santos Eustáquio (Vice-Presidente Jurídica e Complaince do Secovi Assindcon/SE)

Simone Celuppi Ribeiro de Moraes (Vice-Presidente Jurídica e Complaince Adjunta)

Alexandre Sobral Almeida (Vice-Presidente de Legislação Urbana do Secovi Assindcon/SE)

Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan (Superintendente da SPU)

José Alves Neto (Comissão de Direito Público da OAB/SE)

Flávia Elaine Santana Santos (Comissão da Mulher da OAB/SE)

Jackeline Silveira de Souza Gama (Comissão de Direito Condominial da OAB/SE)

Aline Alves Farias (Comissão de Hotelaria e Turismo da OAB/SE)

12h – Agradecimentos e Encerramento

Da Assessoria