Procurador Geral do STJD pede a suspensão preventiva do presidente do Sergipe

O Procurador Geral do STJD do Futebol, Dr. Ronaldo Piacenti, pediu a suspensão preventiva do presidente do Sergipe, Ernan Sena, por conta da agressão do dirigente ao árbitro Braulio da Silva Machado, após a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

Até o momento, a súmula da partida não foi divulgada no site da CBF. No entanto, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) permite que seja feita a denúncia a partir das imagens já disponíveis da partida.

“Em que pese a súmula não estar disponível no sistema, isso (a denúncia) é juridicamente possível através das imagens. O próprio Código permite denúncias por imagem. Como trata-se de um fato conhecido, altamente divulgado pela imprensa, a procuradoria com esses elementos, já requereu, na data de hoje, a suspensão preventiva do presidente”, declarou o Procurador Geral do STJD.

Com o pedido feito, cabe ao presidente do STJD decidir se acata, ou não, o requerimento da procuradoria.

“Agora nós estamos aguardando a decisão do presidente do STJD”, concluiu o Dr. Ronaldo Piacenti.