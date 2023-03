Fluminense passa fácil pelo Bangu, goleia e encosta na liderança do Carioca

Tricolor faz 5 a 0 no Mané Garrincha e está a apenas um ponto do rival rubro-negro

O Fluminense deu um show de bola na tarde deste sábado (4), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e goleou o Bangu com tranquilidade, por 5 a 0, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Carioca, resultado que deixa a equipe das Laranjeiras firme na vice-liderança da Taça Guanabara, com 22 pontos, a apenas um de pegar o Flamengo. Ganso, Cano e Jhon Arias marcaram a favor dos visitantes. O confronto ainda registrou a estreia de Gabriel Pirani.

No primeiro tempo, o Tricolor se mostrou muito superior ao Alvirrubro, atuando com linhas avançadas e pressionando, sem sofrer perigo. Tanto é que, aos 9 minutos, o placar foi aberto pelos pés de Ganso em falta com categoria por fora da barreira, mandando a bola no ângulo direito do goleiro Matheus Santillo. Já aos 23, Nino lançou Arias na direita da área e o camisa 21 cruzou para o meio. Cano apareceu livre e desviou na direção das redes.