Primeiro ouro para Sergipe nos Jogos da Juventude vem do ciclismo

Daniel Santos Lima é estudante de escola pública estadual em Porto da Folha

O primeiro ouro para Sergipe, nos Jogos da Juventude, veio do ciclismo, em prova praticada no final de semana na Passarela do Caranguejo, em Aracaju. O vencedor é Daniel Santos Lima, estudante do Colégio Estadual Cel. Maynard Gomes, em Porto da Folha, município do Alto Sertão do estado.