Jogos da Juventude reúnem mais de quatro mil atletas em Aracaju

Os Jogos da Juventude estão sendo abertos nesta sexta-feira (2), desde as 18 h, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira em Aracaju. Estarão presentes na capital sergipana mais de 4 mil atletas de até 17 anos, representantes de um total de 1856 escolas de todo o Brasil.

Os jogos serão realizados até o próximo dia 17 e contarão com atletas olímpicas, como Juliana Felisberto, Ana Marcela Cunha e Letícia Oro. A competição é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Nesta primeira fase da competição, haverá disputas nas modalidades de atletismo, tênis de mesa, natação, vôlei de praia e badminton.

Neste sábado (3), começam de fato as competições entre os 4.180 jovens atletas, distribuídos em 16 modalidades desportivas, realizadas em 15 locais diferentes, pelos quais vão circular os chamados Embaixadores dos Jogos, incentivando os estudantes.

A competição será transmitida pela primeira vez no Canal Olímpico do Brasil, sempre às 8h, no turno da manhã, e às 14h, no período da tarde.