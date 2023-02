Senac/SE fará leilão de cerca de 800 bens móveis no dia 24 de março

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe realizará no dia 24 de março deste ano, mais um leilão. De acordo com o gerente do Núcleo Administrativo, Adriano Silva, o edital do leilão está em fase final de elaboração para divulgação dos lotes. Cerca de 800 itens serão disponibilizados para aquisição por parte dos interessados.

“Serão quatro lotes. O primeiro de mobiliários, com armários, cadeiras, birôs e carteiras; outro de equipamentos em geral, com refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de costura e de limpeza; equipamentos de informática e, dois veículos, que serão a novidade deste ano, uma Van e uma moto”, informa.

Segundo Adriano Silva, a expectativa é que, assim como no ano passado, todos os lotes sejam adquiridos.

“O último leilão de bens realizado pelo Senac foi em 28 de janeiro do ano passado, pela Lance Leilões. Foram leiloados 10 lotes, entre mobiliário, refrigeração, equipamento de informática, de cozinha e máquinas de costura”, disse enfatizando que todos os lotes foram vendidos.

Este ano, a empresa responsável pelo leilão será a Hoppe.

“O edital será disponibilizado no site do Senac a partir do dia 13 de março. A expectativa é que no leilão deste ano, todos os equipamentos sejam comercializados, assim como em 2022”.

Senac/SE