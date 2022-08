Polícia Militar prende Chapeuzinho Vermelho

Policiais militares do Comando Militar do Interior (CPMI), da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 3º BPM realizaram uma operação no município de Itabaiana, na manhã desta terça-feira, 02, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de internação contra dois suspeitos de crimes em Itabaiana e Simão Dias.

As equipes da Polícia Militar localizaram a dupla dentro de uma residência, onde cumpriram o mandado de prisão pelo crime de roubo contra Joelton Santana. O homem, que estava com a tornozoleira eletrônica desligada, já havia sido preso há dois anos, com 48 quilos de maconha e uma arma de fogo.

Ainda durante a abordagem, o segundo suspeito, um menor de 17 anos de idade, conhecido pelo vulgo de ‘Chapeuzinho Vermelho’, resistiu à ordem de internação e realizou disparos de arma de fogo contra os policiais. Durante o revide, o agressor foi atingido e encaminhado imediatamente para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 e uma quantidade relevante de maconha e cocaína.

De acordo com o coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do CPMI, após a divulgação do vídeo com as imagens dos crimes cometido pela dupla em Simão Dias, os suspeitos fugiram para o município de Itabaiana, onde foram identificados mediante investigações policiais.

Fonte: Ascom / PMSE