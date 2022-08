Resumo das principais ocorrências do 11° Batalhão no último fim de semana

Fatos desde o dia 30 de julho:

* Bicicleta que foi furtado próximo ao Clube Social em Tobias Barreto, no dia 09 de julho, foi recuperada no povoado Lagoa Grande, Simão Dias, por Policiais Militares do 11° Batalhão;

* Ocorrência de perturbação do sossego na Lagoa da Porta, ponto turístico urbano de Tobias Barreto, culminou com apreensão de aparelho de som e condução de infratores para a delegacia;

– 31 de julho:

* Menor de idade foi apreendido ao ser flagrado conduzindo moto com placa adulterada no conjunto Agripino Bernardo I, em Tobias Barreto;

* Força Tática do 11° Batalhão recupera três motos com restrições de roubo/furto durante averiguação de veículos estacionados em evento musical no Balneário Oitava Maravilha, zona rural de Itabaianinha. As placas dos veículos são: QKX 9655 – Honda 150 de cor branca, QKT 7582 – Honda 150 de cor preta e DMH 9189 – Honda 160 de cor azul;

* Homem foi preso portando um revólver calibre .38 com munições, durante abordagem dos Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão, próximo à escola municipal José Lima, em Itabaianinha.

– 01 de agosto:

* PMs da 3ª Companhia do 11° Batalhão prenderam homem, na madrugada de domingo para segunda-feira (01), por tentativa de homicídio contra outra pessoa no município de Tomar do Geru. O fato ocorreu devido a um desentendimento entre o infrator, que efetuou um disparo com sua pistola 9 milímetro, e a vítima, que felizmente não foi atingida, mas, entrou em luta corporal e tomou a arma do autor do crime.

Os Policiais Militares estiveram no local, onde recolheram a arma e posteriormente localizaram o autor do crime, ainda com outro carregador da pistola e o prenderam.

Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE