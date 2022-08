Perto das semis! Flamengo domina Corinthians em Itaquera e vence jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Atuação boa, resultado melhor ainda! O Flamengo demonstrou a mesma regularidade das partidas anteriores, dominou completamente o Corinthians, na noite desta terça-feira (2), na Neo Química Arena, e saiu com ótima vantagem de São Paulo ao vencer por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol. O placar do duelo de ida possibilita ao time da Gávea perder por até um de diferença, daqui a uma semana, no Maracanã, no confronto de volta, e mesmo assim, a vaga nas semifinais da Libertadores estará garantida.

O primeiro tempo foi de maior controle do Rubro-Negro, apesar da pouca efetividade na frente e quantidade baixa de chances perigosas criadas. O Timão, por sua vez, entrou com uma estratégia de marcar com pressão na saída de bola adversária e contragolpes em velocidade – em um deles, inclusive, Gustavo Mosquito chutou e Santos defendeu. Substituído por lesão, Maycon também tentou um finalização, porém, por cima da meta carioca.

Ao longo da etapa inicial, o Flamengo melhorou e começou a encaixar as principais jogadas ofensivas, assustando com Arrascaeta e Pedro, em dois chutes fáceis nas mãos de Cássio. E, aos 36 minutos, o uruguaio tirou o coelho da cartola e abriu o placar, em Itaquera. Cantillo errou na saída e a sobra ficou para o camisa 14 soltar uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro, anotando um golaço. No início do lance, houve um toque no braço de João Gomes, mas a arbitragem, junto com o VAR, não interpretou como infração e validou o tento. A decisão gerou muita reclamação dos jogadores paulistas.