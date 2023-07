Palmeiras vence o Fortaleza e volta ao G-4 do Brasileirão

Verdão encerrou jejum de cinco sem vencer e pulou para a terceira posição

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 1, neste sábado, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer (três empates e duas derrotas). Com o resultado, o Verdão voltou a G-4 da competição e agora ocupa a terceira colocação com 28 pontos. O Leão do Pici chegou a segunda derrota e segue na nona posição com 23 pontos.

Os gols da partida foram marcados por Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes para o Palmeiras. Lucero, de pênalti, descontou para o Fortaleza.