Flamengo joga mal, mas consegue empate com América-MG nos acréscimos

Equipes se enfrentaram neste sábado (22), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo empatou com o América Mineiro por 1 a 1, neste sábado (22), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Felipe Azevedo e Vitor Hugo. Com o resultado, o Rubro-Negro soma 28 pontos e está na segunda posição na tabela. Já o Coelho tem 10 e sobe para a 19ª colocação.

O primeiro tempo entre Flamengo e América Mineiro foi bastante movimentado. A equipe carioca teve boas chances para abrir o placar, mas o jogo não saiu do 0 a 0 na etapa inicial. Logo aos 2 minutos, Everton Ribeiro cruzou para Gerson livre na área. O camisa 20 cabeceou em direção ao gol, mas Mateus Pasinato fez uma bela defesa. Arrascaeta e Léo Pereira também tiveram boas oportunidades. Depois, o Coelho começou a gostar do jogo e chegou com Benítez e Pedrinho, mas a bola parou na defesa rubro-negra.