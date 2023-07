Com autoridade, Flamengo despacha Athletico-PR e avança às semifinais da Copa do Brasil

O primeiro tempo foi morno no início. Com o decorrer dos minutos, o Furacão passou a atacar com mais frequência e levou perigo em algumas oportunidades, com Vitor Roque, Vitor Bueno e Erick tendo chances de abrir o placar. Bem na transição, o time da casa esteve mais perto balançar a rede, mas os cariocas conseguiram sair na frente. Aos 44, Thiago Maia cruzou para a área, Arrascaeta cabeceou para o meio, e Erick mandou fez contra, de cabeça.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR veio com tudo para cima do Flamengo e assustou bastante com chutes de Christian, Canobbio e Vitor Bueno, só que sem sucesso. Aos 13, um lance polêmico: Gabigol fez o facão, recebeu belo passe de Arrascaeta, pessou pelo goleiro Bento e marcou o segundo dos visitantes. No entanto, o auxiliar deu impedimento do atacante e, nas imagens do VAR, houve muita polêmica sobre a posição real do camisa 10.

Próximo ao fim, pressão incrível do Furacão e chances empilhadas desperdiçadas, com Matheus Cunha em ótima atuação e evitando o gol dos mandantes. Nos acréscimos, a partida teve o ritmo acelerado, a começar com as expulsões de Thiago Heleno e Gerson, que trocaram empurrões. Aos 47, Gabigol, enfim, balançou a rede e, desta vez, valeu. Léo Pereira aparou de testa e o artilheiro dominou, batendo de direita. Vitória e classificação garantidas.