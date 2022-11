Ovacionados pela torcida, ‘Diegos’ se despedem do Flamengo

Os dois ‘Diegos’ se despediram do Flamengo, neste sábado (12). A partida contra o Avaí marcou o último jogo da carreira de Diego Ribas, que irá se aposentar do futebol. Já Diego Alves está de saída da equipe carioca e ainda não definiu o futuro profissional.

No meio do segundo tempo, o meio-campista foi substituído. Ele passou a camisa 10 para Gabigol, que na próxima temporada, passará a usá-la. “Meu sentimento é de total gratidão por tudo que envolveu o universo do futebol. Encerramento da minha carreira e o Flamengo veio me coroar, me completar em todos os aspectos. Por isso meu discurso é de gratidão por tudo que eu vivi, agora é iniciar um novo ciclo”, disse Diego Ribas ao fim da partida.

Os dois atletas saíram de campo muito aplaudidos: “Acho que ficou marcado, quando você cria uma identificação com o time como o Flamengo você leva para o resto da vida. Me doei ao máximo para representar da melhor maneira. Fico muito feliz e grato por tudo que fizeram não só hoje, mas ao longo da caminhada. Sou muito grato por tudo que vivi aqui”, disse Diego Alves, que deu a braçadeira de capitão para o novo camisa 10 do time carioca.

Ao todo, Diego Ribas jogou 7 temporadas com a camisa do Fla. Foram 284 jogos e 12 títulos conquistados. Já o goleiro atuou em 216 partidas e tem 11 títulos com a camisa vermelha e preta.