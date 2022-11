Governo de Sergipe altera expediente nos órgãos estaduais em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Governo de Sergipe publicou um decreto no Diário Oficial do Estado, que prevê alterações no expediente nas repartições públicas estaduais durante a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2022. De acordo com o decreto assinado pelo governador Belivaldo Chagas, no dia 24 de novembro o expediente será encerrado às 13h. A seleção entra em campo às 16h. Já no dia 28 de novembro, o expediente vai até às 11h. Neste dia, a seleção joga às 13h. No dia 2 de dezembro os órgãos públicos do estado funcionam até às 13h. A seleção joga às 16h.