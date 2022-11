Sergipana conquista três medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu

A atleta aracajuana Duda Lima, de 19 anos, conquistou três medalhas no Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, realizado na capital baiana no último final de semana (5 e 6).

Duda subiu no lugar mais alto do pódio na categoria No Gi (Sem kimono) e ainda conquistou dois bronzes nas categorias Absoluto No Gi (Sem kimono) e Gi (com Kimono).

O campeonato é organizado pela International BJJ Inc em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.

O ano de 2022 tem sido marcado por muitas conquistas para a atleta. Duda foi vice-campeã do Brasil Cup, do Circuito Tuchê de Jiu-Jitsu, e ainda conquistou o terceiro no circuito Norte e Nordeste.