Outubro Rosa: prédios do Senac e Fecomércio ganham iluminação especial

Quem passar à noite durante este mês pelas Avenidas Barão de Maruim e Ivo do Prado vai perceber a iluminação rosa nos prédios do Restaurante Escola Senac Bistrô, do Senac e Fecomércio, em Aracaju(SE). O destaque é em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama.

“É importante o Senac fazer parte da campanha Outubro Rosa. E esse apelo externo, da iluminação rosa dos prédios, assim como ocorre com outros monumentos e edificações da cidade, é forte. É para que a mulher lembre que precisa se cuidar, sempre”, reforça Maria Barros, gerente do Núcleo de Recursos Humanos do Senac/SE.

A campanha está presente também para o público interno do Senac, tanto para os alunos como para os funcionários. Cartazes sobre o tema foram espalhados nos quadros de aviso de todos os prédios.

“Além disso, durante este mês, quando cada funcionária(o) iniciar sua jornada de trabalho, verá um papel de parede falando sobre o ‘Outubro Rosa’. Estamos preparando uma ação com as mulheres que trabalham no Senac no dia 26, com exibição de vídeos, palestras, maquiagem, cuidados com o cabelo e com a pele. A gente entende que esta campanha está muito ligada ao universo feminino, mas não podemos esquecer que homens, apesar de índice menor, também podem ser acometidos”.

A gerente de RH, destaca que o câncer de mama mexe diretamente com a autoestima feminina.

“A mulher que passa por isso, se sente, na maioria das vezes, menos feminina. Então é sempre bom reforçar e disseminar as informações de autocuidado, de se tocar, fazer os exames de rotina, para prevenir o câncer de mama”.

O Diretor Regional do Senac/SE, Marco Antônio Sales, salienta que desde os anos 90 o mundo dedica o mês de outubro à prevenção do câncer de mama e, mais recentemente, ao câncer de colo de útero.

“Prevenir de forma fácil e ágil através do toque, é a maneira mais adequada para o diagnóstico precoce. Não podemos perder mais e mais mulheres devido à falta de informação”, lembra Marcos Sales.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, reforça a importância da campanha e a responsabilidade social do sistema em chamar atenção para o tema.

“Participar da campanha Outubro Rosa é uma missão social para nós que no Sistema Fecomércio/Sesc/Senac temos a oportunidade de ajudar a cuidar e salvar vidas com nossos trabalhos, dos cursos de saúde no Senac e com a unidade Sesc Saúde Mulher, que realiza exames de mamografia e citopatológicos. Incentivar as mulheres a buscar o diagnóstico precoce das doenças é fundamental para que garantamos a saúde delas. E o ‘Outubro Rosa’ é uma campanha que todos do sistema apoiam e participam”, finaliza Marcos Andrade.

