Unidade do Senac/SE em Aracaju oferta diversos cursos na área de gastronomia 

A unidade do Senac/SE em Aracaju está com vagas abertas para diversos cursos, nas áreas de produção de alimentos, de hospedagem e de gastronomia. O primeiro, ‘confeitaria sem glúten’, está previsto para começar dia 18 de outubro. São 13 cursos com cargas horárias que variam de 8 horas a 60 horas.

De acordo com a analista educacional, Cristina Feitosa, os cursos são ofertados de acordo com a demanda do mercado de trabalho. “O Senac tem sempre essa preocupação de analisar quais os setores do comércio em geral, de bens e serviços, hotelaria e turismo estão ofertando mais vagas. O curso de camareira, por exemplo, é um aperfeiçoamento para pessoas que exercem essa função, pois a atualização é sempre necessária”. Ainda de acordo com a analista educacional, nas demais oficinas os alunos farão produção de alimentos. “São oficinas de preparação de alimentos como Confeitaria Natalina, preparo de pizzas sem glúten e sem lactose, decoração de bolos com bicos de confeitar, comidas de boteco, dentre outras”, informa, destacando o Seminário de boas práticas para serviços de alimentação, que atualiza para a manipulação segura dos alimentos. Confira os cursos: Confeitaria sem glúten e sem lactose Preparo de pizzas sem glúten e sem lactose Confeitaria natalina Panetones, bolos e roscas natalinas Decoração com bicos de confeitar Massas e risotos Preparo de pizzas Preparo de massas frescas e recheadas Camareira – técnicas de limpeza e arrumação Seminário em boas práticas para serviços de alimentação Culinária vegana Planejamento e desenvolvimento de ceias natalinas Comida de boteco Clique aqui e saiba mais.