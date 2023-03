Ouça os gols da vitória do Flamengo diante do Vasco pelo jogo de ida da semifinal do Cariocão

Arrascaeta, Pedro e Fabricio Bruno marcaram para o rubro-negro. Gabriel Pec e Alex Teixeira fizeram os gols do cruzmaltino

OUÇA O GOL DO GABRIEL PEC (FLAMENGO 0 X 1 VASCO) OUÇA O GOL DO ARRASCAETA (FLAMENGO 1 X 1 VASCO) OUÇA O GOL DO PEDRO (FLAMENGO 2 X 1 VASCO) OUÇA O GOL DO ALEX TEIXEIRA (FLAMENGO 2 X 2 VASCO) OUÇA O GOL DO FABRICIO BRUNO (FLAMENGO 3 X 2 VASCO)