Flamengo vence o Vasco por 3 a 2 e larga na frente na semifinal do Cariocão

COMO FICA?

A partida de volta será disputada no próximo domingo (19), às 18h, no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo depende apenas de um empate para conquistar a vaga na final do Campeonato Carioca. Como tem a vantagem da igualdade no placar agregado, o Vasco precisa de uma vitória simples para se classificar.

PRIMEIRO TEMPO:

O clássico dos milhões começou quente e o primeiro tempo foi muito movimentado. Nos primeiros dez minutos, o Flamengo dominou e marcou presença no campo de ataque, mas quem abriu placar foi o Vasco.

Em bobeada da defesa rubro-negra, Rodrigo Caio corta mal e Gabriel Pec aproveita, invade a área e manda uma bomba de primeira sem deixar a bola cair. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro Santos. 1 a 0!

Aos 25 minutos, quem apareceu foi Arrascaeta para empatar. Após bola aérea, Puma Rodriguez corta de cabeça e a bola sobra para o uruguaio mandar um foguete de fora da área e estufar a rede. 1 a 1!

Quatro minutos depois, Léo chegou a desempatar, mas o lance foi anulado após revisão do var por impedimento na origem da jogada. E aos 41’, Manuel Capasso entregou um presente para a torcida do Flamengo.

Na saída de bola, Léo Jardim tocou para o zagueiro argentino, que dominou dentro da pequena área e tocou errado para Pedro. O atacante rubro-negro aceitou e chutou para o fundo do gol. 2 a 1 e virada da equipe de Vítor Pereira!

SEGUNDO TEMPO:

A segunda etapa começou com vantagem para o Flamengo, que seguiu controlando as ações no campo de ataque, mas no mesmo cenário do primeiro tempo, sofreu com a eficiência vascaína.

Aos 13 minutos, Em contra-ataque pela esquerda e a defesa adversária aberta, Pedro Raul conduz a bola e cruza para Alex Teixeira invadir a área e cabecear para o fundo da rede. 2 a 2 e empate no Maracanã!

E o jogo seguiu quente! Aos 25’, em falta pelo lado direito do campo, Arrascaeta cruzou e Fabricio Bruno apareceu de frente para o gol para fazer de cabeça e desempatar. 3 a 2 no clássico dos milhões!

Aos 41’, Léo Jardim evitou o pior. Em bela trama do Flamengo, Pedro dominou com tranquilidade dentro da área e bateu aberto, colocado. O goleiro se esticou e evitou o gol do rubro-negro.