Oficial: Flamengo anuncia a contratação do técnico Tite

César Sampaio, Matheus Bacchi e Cléber Xavier serão os auxiliares na comissão técnica, além do analista de desempenho Lucas Oliveira, e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que trabalhou no clube entre 2003 e 2004.

No total, o novo comandante terá oito dias de trabalho com o time antes da estreia, prevista para a partida diante do Cruzeiro, no dia 19, às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Atualmente o Flamengo é o quinto colocado da tabela, com 44 pontos, a 11 de distância para o líder Botafogo.

Ele será o terceiro técnico efetivo do rubro-negro na temporada. Antes, o clube teve Vítor Pereira, demitido em abril, e Jorge Sampaoli, que encerrou a passagem em setembro, também por decisão da diretoria.

Após um ano de vices e frustrações, o trabalho de Tite tem como foco principal a preparação do elenco para 2024. No entanto, ele assume a equipe na reta final da atual temporada com a missão principal de classificar o Flamengo para a próxima edição da Libertadores.

CARREIRA: SELEÇÃO BRASILEIRA E ÍDOLO DO CORINTHIANS

O treinador estava livre no mercado desde a saída da Seleção Brasileira, em dezembro do ano passado, após a disputa da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, foi eliminado para a Croácia nas quartas de final. Na edição anterior do Mundial, disputado em 2018, na Rússia, o desempenho foi o mesmo, com queda nas quartas, diante da Bélgica.

O único título de Tite no comando da Amarelinha foi a Copa América de 2019, disputada no Brasil, quando bateu o Peru por 3 a 1, no Maracanã. Em 2021, também no Brasil, ficou com o vice-campeonato diante da Argentina, após perder por 1 a 0, no mesmo estádio.

Em clubes no Brasil, o trabalho de maior destaque foi no comando do Corinthians, equipe que virou ídolo por conquistar os títulos da Libertadores, Mundial de Clubes, duas vezes o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015) e Recopa Sul-Americana.

Ele também conquistou títulos pelo Grêmio (Copa do Brasil 2001 e Campeonato Gaúcho 2001), Internacional (Copa Sul-Americana 2012, Recopa Sul-Americana 2013 e Campeonato Gaúcho 2008 e 2009), além de Caxias do Sul (Campeonato Gaúcho 2000).

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os… pic.twitter.com/2InjKMkoKt — Flamengo (@Flamengo) October 9, 2023