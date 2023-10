Boca Juniors elimina o Palmeiras nos pênaltis e enfrenta o Fluminense na final da Libertadores

Grande decisão será no dia 4 de novembro, no Maracanã, ainda sem horário confirmado

O Boca Juniors será o adversário do Fluminense na final da Libertadores. Após empate no tempo normal por 1 a 1, a equipe argentina eliminou o Palmeiras nos pênaltis, na noite desta quinta-feira (05), no Allianz Parque, e avançou para a decisão da competição. Cavani abriu o placar no primeiro e Piquerez igualou na etapa final. O time Xeneize terminou o jogo com um a menos, após expulsão de Marcos Rojo.