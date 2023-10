Tobias Barreto e Aquidabã empatam em jogo de ida das quartas de final da Copa TV Sergipe de Futsal

A seleção de Aquidabã e a seleção de Tobias Barreto empataram em 2 a 2, na noite desta quarta-feira, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa TV Sergipe de Futsal.

Wesley abriu o placar para Tobias Barreto com menos de um minuto de jogo. Antes do intervalo, Aldrycky empatou. No segundo tempo, Bita tabelou com Dell e recolocou Tobias Barreto na frente. Entretanto, a vantagem não foi sustentada e o goleiro Willames deu uma de jogador de linha e deixou tudo igual novamente.

Com o resultado, quem vencer o próximo encontro avança de fase. Em caso de um novo empate, a partida vai para a prorrogação. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Pinhão.

Globo Esporte