O Teatro Mágico volta a Aracaju para lançamento do novo show “Luzente”

O Teatro Mágico volta a Aracaju na próxima quinta-feira, 11 de agosto, com o show do novo álbum, o espetáculo “Luzente”. O evento acontece no Teatro Atheneu, às 20h.

Formado por Fernando Anitelli em 2003, O Teatro Mágico sempre teve vocação para o entretenimento. A fama veio de suas performances que unem música, circo e teatro. Através de incontáveis turnês e lançamentos constantes, ganharam o direito de reivindicar seu lugar no panteão do pop nacional e conquistaram uma grande e devotada base de fãs.

“Luzente o DNA do antigo O Teatro Mágico, mas com uma abordagem mais pop, moderna e dançante. E é isso que o público vai se encantar e cantar com este momento da banda. Estamos abrindo uma nova era!” – disse Fernando.

O show ainda traz algumas participações especiais, como da cantora Nô Stopa e o espetáculo de circo que mantém a aura do Teatro Mágico.

Serão apresentados clássicos e sucessos que não podem faltar, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”, e também as canções do novo álbum.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site e na bilheteria do Teatro Atheneu.