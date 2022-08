Flamengo pode ter time titular contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Após construir boa vantagem na ida das quartas de final da Libertadores, ao bater o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera, o Flamengo tende a ter mudanças no planejamento e ter o time principal contra o São Paulo, no sábado (6), às 20h30, no Morumbi, pelo Brasileirão. Nas últimas semanas, o técnico Dorival Júnior tem usado duas escalações diferentes, uma para as copas e outra na Série A. No entanto, o treinador pode manter os titulares agora.

Tanto a equipe considerada como a melhor nesse momento, quanto a alternativa, tem tido desempenho e resultados acima da média no Rubro-Negro – a goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, no Maracanã, tinha uma formação reserva, com Vidal e Cebolinha, e mesmo assim, demonstrou entrosamento e fluidez na construção das jogadas. Em todo esse período, o único que vem sempre tendo sequência é o goleiro Santos.

Um setor do time que tem chances de ser repetido diante do Tricolor paulista é o da zaga. Desde sua chegada, Dorival procurou trabalhar bem o sistema defensivo, um dos principais problemas da Era Paulo Sousa no clube. E o técnico brasileiro conseguiu ajustar os buracos e, com Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís, achar um equilíbrio para dar sustentação ao ataque talentoso da Gávea, formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro.

Os números da dupla de zagueiros, inclusive, é bastante positivo. São quatro partidas sem levar gol (média de 0,2 por jogo) a partir da mudança de treinador e única vez em que ambos foram vazados foi no confronto de volta com o Tolima, nas oitavas de final da Libertadores, na goleada por 7 a 1, no Rio de Janeiro. Sendo assim, há possibilidade de uma formação titular – ou quase – entrar em campo no sábado (6), contra o São Paulo, fora de casa.