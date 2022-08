Secretaria da Saúde confirma um caso de malária em Aracaju

Nesta sexta-feira (05), a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju confirmou um caso de malária na capital sergipana.

A paciente estava no estado do Amazonas e começou a apresentar sintomas quando chegou a Sergipe. De acordo com a SMS, foi feito o teste contra covid-19, mas deu negativo. Após as náuseas permanecerem, o exame da malária foi realizado e o resultado foi positivo.

A SMS continua monitorando a paciente e familiares que tiveram contato. Também foi feita a desinfecção do ambiente e o fumacê costal foi enviado para região onde ela reside.

Doença

Segundo o Ministério da Saúde, a malária é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Entre os sintomas mais comuns, calafrios, febre alta (no início contínua e depois com freqüência de três em três dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. Outros sintomas também podem ser desenvolvidos.