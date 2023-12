Novembro termina com chuva abaixo e temperatura acima da média em Tobias Barreto

O levantamento apontou que o maior volume de chuva registrado em 24 horas foi de 16,8 mm ainda no começo do mês, no dia 7 de novembro.

Diferente deste ano, o mês de novembro de 2022 a cidade de Tobias Barreto registrou um acumulado total de chuva de 614,9 mm, batendo o recorde do mês mais chuvosos das últimas décadas no município.

Temperatura

Durante o mês de novembro, a mentor temperatura registrada na cidade foi de 20,7°C no dia 12/11. Já a maior temperatura registrada no mês, foi de 38,2°C no dia 05/11, com a sensação térmica batendo nos 46,9°C.

Umidade Baixa

A estação meteorológica também registrou um índice de 35% de umidade relativa do ar no dia 24/11, às 13h06. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices abaixo de 30% indicam situação de atenção. Segundo o Ministério da Saúde, há riscos do aumento de incidência de doenças respiratórias em épocas de baixa umidade.