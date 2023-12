Acusado de estuprar adolescentes de 12 e 13 anos é preso em Itabaianinha

Um homem, investigado pelo estupro de duas adolescentes de 12 e 13 anos, foi preso na cidade de Itabaianinha. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária contra o suspeito na manhã desta quarta-feira, 29.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, ainda em meados de novembro deste ano, a polícia recebeu informações sobre o estupro contra as duas vítimas.

“Elas apresentaram detalhadamente a forma com que eram abordadas pelo autor, que sempre acontecia após a saída dos genitores, enquanto estavam sozinhas”, informou o delegado, que esteve à frente das investigações.

Diante da acusação, foram requisitados os exames periciais de conjunção carnal das vítimas que compareceram à unidade policial, bem como foram representadas pela prisão temporária do suposto autor e a busca e apreensão na residência do autor no povoado Sapé, zona rural de Itabaianinha.

Dessa forma, o autor foi localizado no povoado Mumbaça, também em Itabaianinha, onde foi preso e encaminhado à delegacia local. O suspeito negou os fatos, sendo apresentado em audiência de custódia.

SSP