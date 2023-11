CASACOR Sergipe 2023 encerra mais uma edição de sucesso e premia profissionais de destaque com o Troféu Serigy

A CASACOR Sergipe 2023 encerrou no último domingo, 26, mais uma edição de sucesso na capital sergipana e homenageou os profissionais de destaque com a entrega do Troféu Serigy. Durante quase dois meses, o evento apresentou ao público sergipano o que há de melhor em arquitetura, paisagismo e design de interiores. Foram 34 ambientes projetados por profissionais de Sergipe e da Bahia sob o tema “Corpo e Morada”, em uma proposta que apresenta ao visitante uma premissa especial: tratar a si mesmo como se trata a casa e tratar a casa como se trata o próprio corpo.

Durante a solenidade de encerramento da CASACOR Sergipe 2023, o diretor da franquia, Carlos Amorim, fez um balanço desta edição. Para ele, a terceira edição consolidou o evento e marcou o crescimento do nível técnico dos projetos. “Fizemos uma CASACOR Sergipe belíssima e com um nível técnico extremamente alto. Um nível de acabamento, que é o padrão da nossa empresa e da nossa organização que faz a CASACOR Bahia também”, afirmou.

Carlos Amorim destacou que CASACOR Sergipe alcançou um destaque nacional e internacional, inclusive nas redes sociais, repercutindo positivamente não só em Sergipe, mas em todo o país. “Essa edição se conectou com os sergipanos e isso é um ganho especial. É como uma planta que criou raízes sólidas, fortes e vigorosas, que alimenta a criatividade e nos dá esperança de que o mercado vai aproveitar a onda de crescimento econômico no nosso setor de arquitetura, design de interiores, paisagismo e engenharia, para evoluir cada vez mais”, pontuou.

Troféu Serigy

O último dia do evento foi marcado pela entrega do Troféu Serigy, que premiou escritórios nas categorias Melhor Ambiente Escolhido pelo Júri Técnico, Melhor Ambiente Escolhido pelos Colegas, Melhor Paisagismo e Menção Honrosa.

O escritório Ágora Arquitetos, formado pelos arquitetos Ézio Déda, Maicon Amorim e Clarisse de Almeida, foi duplamente premiado, vencendo com o ambiente “Expresso do Sertão” as categorias Melhor Ambiente Escolhido pelo Júri Técnico e Melhor Ambiente Escolhido pelos Colegas.

No projeto, o trio de arquitetos transformou um vagão de um trem, que fez parte da Companhia Vale do Rio Doce do Estado do Maranhão e serviu de cômodo de alojamento durante a década de 80, em um apartamento contemporâneo e funcional. O ambiente contempla ainda o Jardim do Sertão, que transportava os visitantes à região de Caatinga, onde os expressos e maria fumaças circularam.

O arquiteto Ézio Déda destacou o desafio de olhar para o lado avesso das coisas e ressaltou a importância dos sócios Maicon Amorim e Clarisse de Almeida para a materialização do projeto. “Foi de Maicon Amorim a ideia de trazê-lo para cá e a Clarice teve a ideia genial de fazer aquele jardim sensorial representativo. Muito além da estética, a arquitetura tem que se preocupar com a responsabilidade com o planeta e com a reutilização. E foi isso que a gente fez com o vagão do trem. Foi um prazer muito grande realizar esse projeto e trazer o nosso Expresso do Sertão com muita emoção, valorizando as nossas riquezas identitárias e culturais”, declarou.

O arquiteto Maicon Amorim revelou a felicidade pelo reconhecimento dos colegas e do júri técnico. Ele também falou sobre importância do trabalho realizado no vagão e destacou a ideia de transformação, que vai do lixo ao luxo. “A nossa intenção era atrair público para CASACOR com esse projeto de roupagem diferente, fazendo as pessoas entenderem que podem pegar algo que é sucata e transformar em moradia. E que a gente tem que repensar as novas formas de morar com as questões climáticas que o mundo está vivendo. Então, pegar um lixo de obra, que já é praticamente uma obra pronta, transformar em um apartamento super contemporâneo e ainda ser premiado e reconhecido por isso, é muito gratificante”, comentou.

Na categoria Menção Honrosa, que é um prêmio atribuído pelo Júri Técnico para um ambiente que se destacou em vários critérios, o homenageado foi Lucas Lemos, do escritório de arquitetura Tsuru Lab, que assinou a Varanda OKAN ARÁ. O projeto confirma a ideia de que o feito à mão é o novo luxo, sendo algo contemporâneo, autêntico e conceitual.

“Foi um prazer inefável faz parte desse elenco com potências tão forte da arquitetura. A menção honrosa foi uma grata surpresa, pois foi uma entrega genuína. São as coisas do coração, é tanto que o coração é a potência desse ambiente. Estou muito feliz, de fato, pelo presente. Acabei de me formar recentemente e estou muito contente por essa trajetória até aqui”, contou.

Na categoria Paisagismo, que estreou este ano, a vencedora foi a paisagista Layne Lemos, com o ambiente “atra.Versar”, que é inspirado nas travessias que fazemos enquanto pessoas em construção, que através da cultura e da arte, encontra sua morada. O espaço apresenta formas ortogonais e uma vegetação tropical de forma ritmada, criando uma alameda de palmeiras com espécies diferentes.

Anuário CASACOR Sergipe 2023

A solenidade também contou com a apresentação das quatro capas do Anuário CASACOR Sergipe 2023. São eles: Loft Caju Jazz, do arquiteto Wesley Lemos; Estar Mar, da arquiteta Kika Mattos; Living Home, da arquiteta Michelle Goes; e o ambiente Expresso do Sertão, do escritório Ágora Arquitetos, formado pelos arquitetos Ézio Déda, Maicon Amorim e Clarisse de Almeida.

Novidades na equipe CASACOR Sergipe

A solenidade apresentou mais uma novidade ao público: a nova configuração da equipe CASACOR Sergipe para 2024. Matheus Freitas, que nesta edição atuou como engenheiro-chefe e diretor operacional, atuará em 2024 como diretor comercial/operacional; José Araújo continuará na assessoria da Diretoria; Alisson Sérgio será chefe de obras; Aline Coutinho permanecerá na função de gerente comercial; e a arquiteta Michelle Goes se somará ao time para atuar como executiva de negócios.

Sobre a CASACOR Sergipe

A terceira edição da CASACOR Sergipe aconteceu entre os dias 4 de outubro e 26 de novembro no prédio do Castelinho, casarão do século XX, localizado no bairro Industrial, em Aracaju. Nesta edição foram 34 espaços, assinados por 41 profissionais que se inspiraram no tema “Corpo e Morada” para criar projetos inovadores, onde os ambientes são apresentados como a extensão do nosso corpo.

A CASACOR é a maior e mais completa mostra de arquitetura, designers de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 27 praças nacionais e mais seis internacionais, compartilhando tendências do mercado e oportunizando ao público visitante experiências únicas, um mergulho em arte, cultura, além de oferecer fonte de inspiração e contato com grandes profissionais da área.

A mostra em Sergipe contou com patrocínio master da Deca, além dos patrocínios da Audi, Tinta Coral, Banco BRB, RioMar Shopping, CMC Modular, Aptus Elevadores, além de media partner oficial da Veja.