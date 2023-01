Codevasf insere 50 mil alevinos durante novo peixamento em Sergipe

Dando prosseguimento às ações de repovoamento da bacia do Velho Chico, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) inseriu 50 mil alevinos de espécies nativas em Sergipe. Nesse domingo (15), foi realizado peixamento no município de Santana do São Francisco, durante celebração dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

Foram lançados no leito do rio 48 mil alevinos de curimatã, 1 mil alevinos de pacamã e 1 mil juvenis de camarão-pitu. As espécies foram produzidas no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (CIB), unidade de produção e pesquisa mantida pela Codevasf na zona rural de Neópolis e responsável pelas ações de repovoamento da fauna pesqueira realizadas em Sergipe.

Na semana anterior, a Codevasf já havia realizado peixamento no município de Neópolis, onde foram inseridos cerca de 100 mil alevinos de espécies nativas no leito do rio São Francisco. Até o final do mês, novas ações de repovoamento devem ser realizadas em outros municípios ribeirinhos do Baixo São Francisco sergipano.