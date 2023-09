No apagar das luzes! Marquinhos marca nos acréscimos e Brasil bate o Peru nas Eliminatórias

Até que, aos 45 do segundo tempo, Marquinhos conseguiu, enfim, inaugurar o marcador fora de casa. Neymar cobrou escanteio de forma veloz, o zagueiro do PSG se antecipou ao atleta adversário e desviou no contrapé de Gallese, no alto, que nada pôde fazer para intervir no lance. No apagar das luzes, o Brasil foi buscar os três pontos na capital peruana.