Bahia anuncia a contratação do técnico Rogério Ceni, ex-Flamengo

O Bahia anunciou, neste sábado (09), a contratação do técnico Rogério Ceni. O contrato tem duração até 2025. Ceni chega a Salvador neste domingo (10), junto dos seus auxiliares Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e do preparador físico Danilo Augusto. O treinador conhecerá o elenco na manhã de segunda-feira (11), no CT Evaristo de Macedo.

Devido a uma relação prejudicada com a imprensa e com os torcedores, o antigo técnico do Tricolor, Renato Paiva, pediu demissão. O português chegou, inclusive, a discutir com um jornalista em uma entrevista coletiva em agosto. Também viralizou uma montagem com o rosto do treinador e orelhas de burro feita pela torcida.