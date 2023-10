Não conseguiu! Vasco sai na frente, mas cede empate nos acréscimos ao Goiás

Equipes se enfrentaram, neste domingo (29), na Serrinha, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Vasco empatou com o Goiás por 1 a1, neste domingo (29), na Serrinha, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Vegetti para os visitantes e Babi para os mandantes. Com o resultado, a equipe carioca é a 18ª colocada com 31 pontos. Já o Esmeraldino é o 16º com 32.

COMO FOI O JOGO

O Vasco entrou em campo com algumas mudanças em relações aos jogos anteriores. O Cruzmaltino teve um pouco mais de posse de bola, mas as equipes não tiveram muitas chances claras no primeiro tempo do jogo. Aos 25 minutos, o Cruzmaltino teve a melhor chance da etapa inicial com uma cabeçada de Vegetti.