Gerson decide, Flamengo vence o Vasco e diminui distância para o líder Botafogo

Flamengo e Vasco se enfrentaram neste domingo (22), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Clássico dos Milhões, vitória do Rubro-Negro por 1 a 0, gol de Gerson.

No primeiro tempo, quem começou melhor foi o Cruzmaltino. Até os 15 minutos iniciais, o Gigante da Colina criou chances para abrir o placar.

Aos 16, Payet pegou a bola pela direita, ajeitou para a perna esquerda e cruzou. Vegetti apareceu na segunda trave e cabeceou para defesa de Rossi.

Na sequência da etapa inicial, o Flamengo passou a controlar o jogo e criou chances pelos lados do campo. A principal delas veio aos 42.

Arrascaeta cobrou escanteio na cabeça de Fabrício Bruno, que cabeceou na trave. Na sobra, o zagueiro finalizou, e Léo Jardim fez bela defesa.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado. E a principal chance veio aparecer aos 22 minutos. Em cruzamento de Lucas Piton, Vegetti cabeceou e Rossi operou um milagre.

Aos 24, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vegetti, que bateu cruzado. Quase na linha do gol, Zé Gabriel não conseguiu desviar para as redes, e a bola subiu.

O Flamengo abriu o placar aos 30 minutos. Após bola lançada para Gabigol, o atacante cruzou para a área, Léo afastou e a bola sobrou para Gerson, que finalizou para as redes e deu a vitória ao Rubro-Negro.

Classificação do Brasileirão

Flamengo : 2º lugar, com 50 pontos

: lugar, com pontos Vasco da Gama: 17º lugar, com 30 pontos

Próximos jogos do Flamengo

Próximos jogos do Vasco

Internacional (C): 26/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão

(C): 26/10, 19h (de Brasília) – Goiás (F): 29/10), 16h (de Brasília) – Brasileirão

(F): 29/10), 16h (de Brasília) – Cuiabá (F): 2/11, 17h (de Brasília) – Brasileirão

