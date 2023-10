Botafogo perde para o Cuiabá no Nilton Santos pelo Brasileirão

Neste domingo (29), o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão, e viu o Palmeiras se aproximar da liderança da competição. O único gol do jogo foi marcado por Isidro Pitta.

TABELA

O Glorioso tem 59 pontos e viu a distância para o vice-líder cair para seis, visto que o Palmeiras é o novo segundo colocado com 53 pontos, porém com um jogo a mais. Já o Cuiabá se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e chegou aos 40 pontos, oito a mais que o Goiás, que é o 17ª colocado.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Botafogo enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (01), às 21h30, no estádio Nilton Santos, enquanto o Cuiabá encara o Vasco, na quinta-feira (02), às 17h, na Arena Pantanal.

COMO FOI O JOGO

Logo aos dois minutos, o Botafogo chegou com perigo em cabeçada de Tiquinho Soares, mas o goleiro Walter defendeu. Aos 12 minutos, o arqueiro parou um chute de Di Plácido. Aos 16, o lateral tentou de novo, mas isolou. O Fogão continuou dominando a partida, mas sem conseguir o gol. Aos 36, após jogada de Júnior Santos, a bola sobrou para Eduardo, que parou em Walter novamente. No fim do primeiro tempo, aos 48, Tiquinho chegou atrasado e não conseguiu empurrar a bola para o gol após assistência de Júnior Santos. Aos 50, o Botafogo teve um gol anulado de Victor Cuesta depois da bola bater na mão do zagueiro.

No segundo tempo, o Cuiabá abriu o placar na primeira chegada com perigo aos seis minutos. Precisando correr atrás do resultado, aos 11, Júnior Santos arriscou de longe e a bola raspou o travessão dos visitantes. Aos 18, Segovinha chutou de fora, mas a bola passou à esquerda de Walter. Aos 30, Janderson quase empatou de cabeça, porém a bola foi para fora. No apagar das luzes, Hugo bateu o escanteio e Tiquinho cabeceou no canto, mas parou em defesaça de Walter, que garantiu os três pontos do Cuiabá.