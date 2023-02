Na Embratur, senador Laércio Oliveira defende turismo em Sergipe para impulsionar a geração de empregos

Os preços das passagens aéreas e a quantidade de voos para Aracaju; os investimentos em marketing e a infraestrutura turística do Estado. Estes foram os principais assuntos na pauta da reunião do senador Laércio Oliveira (PP-SE) com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Laércio Oliveira destacou a vocação e o potencial turístico do Estado e defendeu a atração de investimentos no setor para impulsionar a economia e a criação de novos postos de trabalho.

“Acredito que elegendo o turismo como estratégia de desenvolvimento e vinculando seu enorme potencial às vocações econômicas de cada cidade daremos um passo consciente e responsável, inclusivo e sustentável. E a consequência disso, como eu sempre falo, é geração de emprego e renda”, explicou o senador sergipano.

Ao manifestar o interesse em presidir os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado Federal, Laércio Oliveira disse que vai trabalhar para ampliar a infraestrutura e a qualificação profissional do setor, incentivar os negócios na área, como restaurantes e hotéis, e aumentar o número de visitantes no Estado.

“Os empregos diretos e indiretos no setor chegam a quase 10% do total, quando poderiam estar entre 13% e 15%, e a sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) poderia saltar dos atuais 5% para mais de 9%. Como senador do emprego, trabalharei por isso, sempre com foco no nosso estado de Sergipe, que tem tantos potencias ainda não explorados”, disse Laércio.

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo destacou a variedade de destinos em Sergipe e enfatizou que os municípios são fundamentais para alavancar o turismo brasileiro. “Existem muitas riquezas nas cidades que podem ser evidenciadas, movimentando essa grande cadeia turística e levando o nosso país ao progresso”.

No mesmo sentido, o presidente da Embratur argumentou que o turismo é essencial para ajudar o país a superar a crise na Economia e criar empregos. “O que falta são políticas públicas e programas que fortaleçam o setor. Para alcançarmos esses objetivos, vamos nos articular e realizar ações integradas”, disse Freixo.

“Vai Turismo” avança em Sergipe

Laércio Oliveira também recebeu em seu gabinete em Brasília o secretário de Turismo de Sergipe, Marcos Franco, e os prefeitos de Laranjeiras e Riachuelo, que conversaram sobre o fortalecimento do setor e os projetos em andamento no Estado, como o “Vai Turismo”, criado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com a Fecomércio/Sesc/Senac Sergipe. O programa em fase inicial busca valorizar destinos históricos, culturais, religiosos e de compras nas cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, Tobias Barreto e Itabaianinha. Para isso, as equipes técnicas destas entidades visitam os municípios para conhecer as qualidades, identificar as fraquezas e apresentar soluções para alavancar a atividade turística.

Marcos Franco comemorou o disposição de Laércio em comandar a Comissão de Turismo no Senado e atuar na busca de investimentos privados e recursos para melhorar a infraestrutura do setor no Estado. “Fiquei muito feliz com esta notícia. Vai ser muito bom para Sergipe. Nós temos um grande trabalho a fazer e podemos contar com a ajuda do senador sergipano”, destacou o secretário estadual de Turismo.