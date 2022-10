Mundial de clubes: Flamengo garante terceira participação; torneio ainda não tem data confirmada

Com a conquista da Libertadores neste sábado, em Guayaquil, o Flamengo garantiu a sua terceira participação no Mundial de Clubes. O torneio organizado pela FIFA ainda não tem data e local confirmados, no entanto, Miami e Abu Dhabi são as cidades mais cotadas. Tradicionalmente disputado em dezembro, ele deve ser realizado no início de 2023, devido a disputa da Copa do Mundo, no Qatar.

Campeão mundial em 1981, contra o Liverpool, quando ainda não era organizado pela FIFA, a última participação do Flamengo foi em 2019, quando foi vice para o mesmo adversário inglês. A próxima edição ainda não tem todos os clubes confirmados, mas está quase desenhada. De um total de sete, com os campeões de cada confederação, mais um representante do país sede, confira quem já está dentro:

América do Sul: Flamengo (Brasil)

Europa: Real Madrid (Espanha)

América do Norte e Central: Seattle Sounders (EUA)

África: Wydad Casablanca (Marrocos)

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia)

Ásia: não confirmado

