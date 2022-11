Lagarto promove Copa de Fut7 com premiação de até R$ 3.500; veja como participar

A Prefeitura de Lagarto irá promover a “1ª Copa Lagarto de Fut7” no Campo Society do Conjunto Laudelino Freire, “O Taticão”, com diversas equipes da cidade.

Os quatro primeiros colocados do torneio esportivo serão premiados com até R$ 3.500, além de receberem troféus e medalhas.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secjesp, que fica localizada na Avenida Rotary, nº 137, Centro, até sexta-feira (3). As vagas são limitadas.

Premiação